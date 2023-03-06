Застройщика ЖК «Парковый» в Анапе признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом застройщика ЖК «Парковый» в Анапе — ООО «Анапский проект». Сообщение о судебном акте опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсное производство в отношении должника открыто сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Денисенко.

Для включения требований в реестр требований кредиторов ООО «Анапский проект» кредитору (дольщику) необходимо до 12 июня 2023 года направить соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих обоснованность требований в Арбитражный суд Краснодарского края. Копия такого заявления также должна быть направлена конкурсному управляющему общества.

Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 17 июля 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Анапский проект» было зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Головной компанией общества значится ЗПИФ недвижимости «Флагман». Выручка «Анапского проекта» за 2016 год составляла 282,5 млн руб., убыток — 191,2 млн руб. В 2017 году общество уже не показывало выручку, убыток в 2021 году составил 2,9 млн руб. Кредиторская задолженность на 2021 год — 72,4 млн руб. Решением краевого арбитража в апреле 2022 года ООО «Анапский проект» признано банкротом по ходатайству ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Как писал «Ъ-Кубань», ООО «Анапский проект» было создано для реализации строительства ЖК «Парковый» в Анапе аффилированным с Крайинвестбанком ООО «Кубанская Нива».

ЖК «Парковый» включает в себя два дома, степень готовности двух литер — 18 и 2 этажа. Общая площадь земельных участков составляет 8,9 тыс. кв. м. Многоэтажные дома (всего 390 квартир) с видом на море застройщик начал возводить в 2013 году, сдать объекты должны были в декабре 2016 года. Своих квартир так и не дождались более 240 дольщиков.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО СЗ «Капвысотстрой» о намерении стать приобретателем прав застройщика ООО «Анапский проект».

Тат Гаспарян

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