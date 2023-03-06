Петербург занял девятое место в России по доступности бензина на среднюю зарплату

Житель Санкт-Петербурга на среднюю зарплату может купить 1508 литров бензина марки АИ-92. Это девятый результат среди регионов России, сообщили аналитики РИА Новости.

По итогам прошедшего 2022 года топливо в Петербурге подорожало на 0,3% до 48,07 руб. за литр. В целом по стране бензин АИ-92 за год подешевел на 0,9% до 47,18 руб., однако цены в разных регионах России могут отличаться существенно, в диапазоне от 41,88 руб. за литр до 63 руб.

Самый доступный бензин можно купить в ЯНАО (2685 литров на среднюю зарплату), Москва (2219) и Чукотка (1871). В то же время жители Чечни и Ингушетии могут позволить себе менее 600 литров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял второе место в федеральном рейтинге субъектов РФ по качеству жизни.

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