Петербург занял второе место в федеральном рейтинге субъектов РФ по качеству жизни

СанктПетербург занял второе место в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни за 2022 год, подготовленном АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), сообщает пресс-служба Смольного. В 2021 году город занимал лишь четвертую строчку.

Город оценивался по 53 показателям, лучшие результаты Петербург получил по направлениям «Работа и свое дело» и «Потребление и досуг».

«Последние несколько лет мы прилагаем значительные усилия, чтобы повысить качество жизни петербуржцев и комфортность городской среды. Рост в рейтинге — это оценка результатов работы городского правительства»,— прокомментировал результаты рейтинга губернатор Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург признали лучшим музейным городом России.

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