Bild: обстановка в Бахмуте спровоцировала разногласия между Зеленским и Залужным

Ситуация в Бахмуте (Артемовск) стала причиной разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинских войск Валерием Залужным. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

По сведениям Bild, у Владимира Зеленского и Валерия Залужного «принципиально разные взгляды» на ситуацию в Бахмуте. Главнокомандующий ВСУ якобы еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении «по тактическим соображениям».

Однако в правительстве Украины сказали изданию, что продолжают считать верным удержание города. Неназванный украинский аналитик в беседе с таблоидом заявил, что украинские военные, вероятно, разделяют позицию господина Залужного.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. В феврале этого года Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет сражаться за Бахмут любой ценой. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин называл бои за Бахмут тяжелейшими и сравнивал их с «мясорубкой» — именно его бойцы ведут наступление на этом участке фронта.

Город находится на подконтрольной Украине части Донецкой области севернее Горловки, транспортного узла для снабжения украинских вооруженных сил. Власти США считают, что отступление украинских войск из города не будет иметь стратегического значения. Отметим, что ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский говорил, что ВСУ могут в случае необходимости стратегически отступить из Бахмута.

Анастасия Ларина