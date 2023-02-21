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Коммерсантъ FM
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Потребление газа в Европе упало на 19% за полгода

Страны Европы с августа 2022 года по январь 2023 года потребляли газ на 19,3% меньше среднего показателя за этот же период в последние пять лет. В отдельных странах Европы потребление газа упало на 40–50%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Больше всего потребление газа по сравнению с пятилетним средним значением упало в Финляндии (57,3%). Затем идут Литва (47,9%) и Швеция (40,2%). Меньше всего потребление газа среди европейских стран снизилось в Ирландии — менее 1%. Потребление в Испании упало на 13,7%, в Словении — на 14,2%. Больше газа, чем обычно, потребляла Мальта – на 12%, Словакия — на 5%.

По сравнению с показателем за 2017–2022 годы европейские страны смогли снизить потребление газа в расчете за каждый месяц. Даже в январе 2023 года в ЕС использовали газа меньше на 22,1% по сравнению с январем прошлого года.

Евросоюз летом 2022 года утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на фоне сложностей с поставками энергоносителя из России. Прокачка в Европу российского газа через «Северный поток» полностью приостановлена с сентября из-за его повреждения взрывами. Транзит через Польшу в Германию остановлен после обмена санкциями.

Анастасия Ларина

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