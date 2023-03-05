Азербайджан уточнил число погибших при перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что во время перестрелки в Нагорном Карабахе сегодня днем погибли два военнослужащих. Азербайджан обвинил в происшедшем Армению.

«В результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, погибли военнослужащие азербайджанской армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу»,— сообщили в Минобороны Азербайджана.

Как сообщалось ранее, азербайджанские военные хотели задержать для проверки транспорт, осуществляющий «незаконные военные перевозки». В ответ на эти действия, по версии Минобороны Азербайджана, по ним открыли огонь.

Однако, как заявили в МВД Нагорного Карабаха, диверсионная группа военных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. По данным «Арменпресс», погибли три сотрудника МВД.

Анастасия Ларина