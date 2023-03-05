Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азербайджан уточнил число погибших при перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что во время перестрелки в Нагорном Карабахе сегодня днем погибли два военнослужащих. Азербайджан обвинил в происшедшем Армению.

«В результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, погибли военнослужащие азербайджанской армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу»,— сообщили в Минобороны Азербайджана.

Как сообщалось ранее, азербайджанские военные хотели задержать для проверки транспорт, осуществляющий «незаконные военные перевозки». В ответ на эти действия, по версии Минобороны Азербайджана, по ним открыли огонь.

Однако, как заявили в МВД Нагорного Карабаха, диверсионная группа военных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. По данным «Арменпресс», погибли три сотрудника МВД.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...