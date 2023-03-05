Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия подняла цены на нефть для стран Азии и Европы. В частности, цена основного сорта нефти Arab Light повысилась на $2,50 за баррель выше регионального эталона и на 50 центов выше мартовского уровня. На это обратил внимание Bloomberg.

Компания Saudi Aramco повышает цены для Азии уже второй месяц подряд. Цены для потребителей в Северо-Западной Европе — на $1 за баррель, для Средиземноморья — на $0,3 относительно ICE Brent, тогда как цены для потребителей в США остались без изменений.

Aramco продает около 60% поставок сырой нефти в Азию, в основном по долгосрочным контрактам, цены на которые пересматриваются каждый месяц. Китай, Япония, Южная Корея и Индия — крупнейшие импортеры нефти из Саудовской Аравии.

В 2022 году доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти достигли рекордных за десять лет значений — $326 млрд. При этом ВВП Саудовской Аравии за год вырос на 8,7% — это самый быстрый рост среди стран G20.

Анастасия Ларина