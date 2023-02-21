Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти достигли в 2022 году рекордных за десять лет $326 млрд

Сегодня, 21 февраля, Главное статистическое управление Саудовской Аравии сообщило (.pdf), что в декабре доходы от экспорта нефти снизились на 5% в сравнении с ноябрем, составив $22,8 млрд. Это уже шестое подряд месячное снижение доходов, которые в декабре оказались самыми низкими с начала 2022 года.

Снижение доходов от экспорта нефти во втором полугодии связано с падением цен на нефть после резкого роста в первой половине года. При этом доходы Саудовской Аравии от экспорта в прошлом году в целом достигли рекордных с 2012-го $326 млрд. В декабре такие доходы также оказались на 11,1% выше, чем годом ранее.

ВВП Саудовской Аравии в 2022 году вырос на 8,7% — это самый быстрый рост среди стран, входящих в G20. По мнению экспертов, рост нефтяных доходов может помочь в диверсификации экономики Саудовской Аравии — власти страны не первый год развивают проекты в различных сферах, которые должны снизить ее зависимость от экспорта нефти.

Яна Рождественская