ТАСС: ЕС предложил российским банкам пользоваться факсом вместо SWIFT из-за зерновой сделки

Разъяснения Совета Евросоюза, предлагающие пользоваться отключенным от системы SWIFT банкам факсом или электронной почтой, несостоятельны. Об этом заявили ТАСС два источника в банковской среде. По их словам, банки в таком режиме работать не могут. Третий источник связал публикацию разъяснений с обсуждением продления зерновой сделки.

«Очевидно, что альтернативные SWIFT способы создают множество проблем, например связанных с идентификацией и подтверждением полученных данных, которые SWIFT выполняет автоматически. Ни один находящийся в европейской юрисдикции банк не пойдет на реализацию такого механизма»,— сказал ТАСС один из источников.

На переговорах о продлении зерновой сделки Россия требует снять санкции против Россельхозбанка, который обеспечивает контракты по российскому аграрному экспорту. Банк отключен от SWIFT, но не находится под блокирующими санкциями. Это бы упростило экспорт российской продукции.

«Вероятно, данная публикация имеет отношение к продолжающейся между ЕС и ООН дискуссии вокруг вопроса о продлении срока действия черноморской инициативы, который истекает 18 марта, поскольку Россия требует от ЕС отмены санкций против Россельхозбанка»,— рассказал агентству другой источник.

В разъяснении от 28 февраля Совет Евросоюза заявил, что не попавшие под блокирующие санкции банки могут использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями (в их числе факс и e-mail-сообщения), а также проводить трансакции с европейскими кредитными организациями для торговли, которую не затрагивают действующие ограничения на экспорт или импорт. По данным РБК, эти разъяснения также касаются Россельхозбанка. SWIFT не обслуживает этот банк с 14 июня 2022 года.

Анастасия Ларина