Экспорт по газопроводу между Британией и ЕС остановлен из-за похолоданий

Экспорт газа по трубопроводу, по которому сырье идет в континентальную Европу из Великобритании через Бельгию, был приостановлен из-за отказа оборудования на фоне похолоданий. Ожидается, что газопровод не будет работать до 8 марта, сообщил оператор Interconnector Ltd на своем сайте. На это обратил внимание Bloomberg.

Этот трубопровод был важным источником поставок газа в Евросоюз после резкого сокращения экспорта из России. Тем не менее поставки сырья из Великобритании в ЕС уже сократились на прошлой неделе, поскольку резкое похолодание в конце зимы повысило внутренний спрос на газ.

Как отмечает Bloomberg, остановившиеся поставки сырья из Великобритании в совокупности с задержкой поставок из Норвегии, ключевого поставщика Европы, могут привести к большим изъятиям сырья из газовых хранилищ.

По данным Евростата на февраль, потребление газа в Европе упало на 19% за полгода по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет. В отдельных странах Европы потребление газа сократилось на 40–50%: в Финляндии — на 57,3%, в Литве — на 47,9%, в Швеции — на 40,2%. Летом 2022 года ЕС решил сократить потребление газа на 15% на фоне сложностей с поставками из России.

Анастасия Ларина