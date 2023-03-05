Вучич назвал откровенной ложью сообщения о том, что Сербия продавала оружие Украине и России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине или России. По его словам, сербское оружие может продаваться в третьи страны только государствам без международных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александар Вучиh / youtube.com Александр Вучич

Фото: Александар Вучиh / youtube.com

«Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много предприятий оборонной промышленности. Когда производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе. Мы не продали ни одну единицу орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине»,— сказал Александр Вучич журналистам в Катаре (цитата по «РИА Новости»).

«Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет отправлена любой из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя далее экспортировать боеприпасы, которые продали Турции»,— добавил он.

На этой неделе Mash опубликовал материал, в котором утверждалось, что боеприпасы из Сербии поставлялись на Украину. Согласно утверждению издания, сначала вооружение отправлялось в Турцию, затем — в Словакию, после чего — на Украину. Транзитом якобы занималась турецкая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret. В МИД России просили Сербию прокомментировать публикацию. В Минобороны Сербии, на сербском оборонном предприятии «Крушик» (Krusik) и в МИД страны опровергли эту информацию.

Что происходит на 375-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко