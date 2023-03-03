Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставке ракет на Украину

Оборонное предприятие Сербии «Крушик» (Krusik) не поставляет на Украину ракеты, сообщило руководство предприятия. Ранее представитель МИД России Мария Захарова попросила у Сербии официальной позиции о возможной причастности Белграда к поставкам боеприпасов на Украину после публикации Telegram-канала Mash.

«В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет "Град" компании "Крушик" на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации»,— сообщили в компании (цитата по ТАСС).

Mash утверждал, что боеприпасы отправлялись в Турцию, потом в Словакию, а затем на Украину. Транзитом якобы занималась турецкая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret. Канал также опубликовал кадры, якобы снятые на складе в Братиславе в Словакии. Канал писал, что на видео запечатлены 3,5 тыс. 122-миллиметровых ракет М-21 для РЗСО «Град», произведенные компанией Krusik.

По данным компании, публикации в СМИ, которые говорят о ее причастности к поставкам оружия на Украину, построены «на использовании неполной и не связанной информации». В компании сообщили, что она не подписывала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которую Mash называл компанией-посредником.

Анастасия Ларина