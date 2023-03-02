Захарова: Россия озабочена информацией о возможных поставках Украине боеприпасов из Сербии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об озабоченности российской стороны в связи с информацией о возможных поставках сербских боеприпасов Украине. Однако госпожа Захарова подчеркнула, что необходимо избежать преждевременной реакции до получения фактов.

«Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты»,— сказала Мария Захарова журналистам, ее слова приводятся на сайте МИДа.

27 февраля Telegram-канал Mash опубликовал кадры, снятые якобы на складе в Братиславе (Словакия). Утверждалось, что на видео изображены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО «Град», предположительный производитель — сербская оборонная госкомпания Kruik. Утверждалось, что боеприпасы отправлялись в Турцию, затем в Словакию, а после их поставят на Украину.

Вслед за этим министр обороны Сербии Милош Вучевич на заседании парламента заявил, что страна не экспортирует вооружение ни на Украину, ни в Россию. При этом он добавил, что правительство не несет ответственность за действия частных компаний.

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Лусине Баласян