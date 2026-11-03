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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Песков ответил на сообщение о встрече представителей России и Украины в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о планируемой встрече супруги президента США Мелании Трамп с представителями России и Украины в Белом доме. Переговоры анонсировала американская администрация.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Я не знаю об этом ничего. Мне об этом ничего не известно»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Встреча запланирована на 5 ноября. Белый дом не уточнил, кто именно будет представлять Россию и Украину. Мелания Трамп собирается выступить на этой встрече с речью о прекращении огня в Алешках Херсонской области.
США. Отношения с Украиной
США. Внешняя политика
Украина. Отношения с Россией
Дмитрий Песков