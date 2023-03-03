Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках вооружений на Украину

В Министерстве обороны Сербии сообщили что страна не поставляла боеприпасы конечному потребителю на Украину. Опровержения со стороны Белграда следуют в ответ на обращение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 2 марта она запросила его официальную позицию после публикации Telegram-канала Mash.

Помимо военного ведомства опровержение также предоставили сербское оборонное предприятие и МИД страны, а глава Минобороны Милош Вучевич во время церемонии, посвященной Дню военной разведки, назвал Сербию нейтральным в военном отношении государством.

«Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон—участников конфликта. Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину»,— заявили «РИА Новости» в сербском военном ведомстве.

В Минобороны также прокомментировали сообщения СМИ о том, что «некоторые иностранные компании нарушили положения сертификата конечного пользователя». Сербия в связи с этим потребовала официальных объяснений.

Mash утверждал, что боеприпасы отправлялись в Турцию, потом — в Словакию, а затем — на Украину. Транзитом якобы занималась турецкая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret. Канал также опубликовал кадры, якобы снятые на складе в Братиславе в Словакии.

За развитием ситуации на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».