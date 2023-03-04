Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в школе-интернат на Урале

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки в школе-интернат в Североуральске (Свердловская область), говорится в официальном Telegram-канале «Следком».

Напомним, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних одна воспитанница избила другую — 13-летнюю девочку. Местный следственный комитет и прокуратура организовали проверки. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. В СКР также отметили, что расследование дела будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Согласно видеозаписи инцидента, которое опубликовал портал Е1, девушка отчитывает свою соседку, параллельно нанося удары кулаками и ногами.

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