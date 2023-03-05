Китай намерен противостоять независимости Тайваня в 2023 году

Китайское руководство предпримет «решительные шаги», чтобы бороться с независимостью Тайваня и продвигать процесс мирного «воссоединения страны». Об этом говорится в правительственном докладе, представленном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Мы продолжим решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" и будем содействовать воссоединению Родины»,— приводит слова политика агентство «Синьхуа».

Он отметил, что власти КНР также будут работать над развитием специальных административных районов Гонконга и Макао.

В 2022 году напряжение в отношениях Тайваня и материкового Китая существенно возросло. В феврале 2023 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах США увеличить военное присутствие на Тайване. Военная помощь в размере $10 млрд включена в проект оборонного бюджета США на 2023 год.