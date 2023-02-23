WSJ: США увеличат военное присутствие на Тайване

Соединенные Штаты планируют увеличить количество военнослужащих страны на Тайване. Официальные лица США сообщили The Wall Street Journal, что тем самым Вашингтон планирует усилить программы обучения военных Тайваня в условиях нарастающей угрозы со стороны Китая. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Как сообщают источники WSJ, США увеличат количество военных на острове с 30 до 100–120 человек. По данным газеты, это максимальное увеличение численности американских военных на Тайване за последние десятилетия. В Пентагоне не хотели официально заявлять об этих планах, сообщили источники, чтобы не провоцировать Пекин.

Как сообщает WSJ, после пополнения войска будут не только обучать вооруженные силы острова использованию американского оружия, но и военным маневрам для защиты от возможного нападения Китая.

Представитель Пентагона Марти Мейнер после запроса WSJ отказалась давать комментарии относительно планов по тренировке военных Тайваня. Однако она заверила, что США продолжат защищать остров от возможных угроз со стороны Китая и содействовать в обеспечении стабильности в регионе.

США увеличили военную поддержку Тайваня на фоне обострения отношений острова с КНР. Это произошло в августе 2022 года после прибытия на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Впоследствии Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в нарушении принципа «одного Китая», а также в создании угрозы дестабилизации в районе Тайваньского пролива. В проект оборонного бюджета США на 2023 год включена военная помощь Тайваню в размере $10 млрд.

Лусине Баласян