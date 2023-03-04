Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с правительством Ирана. В ходе встречи обсуждалась возможность восстановления договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Как сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ, иранская сторона согласилась допустить МАГАТЭ к проверке и мониторингу ядерных объектов. Иран предоставил доступ к трем ядерным объектам. Дальнейшие условия сотрудничества стороны обсудят на встрече в Тегеране, которая пройдет в ближайшее время. Ее дата не уточняется.

СВПД был подписан Ираном и пятью членами Совбеза ООН — Китаем, Россией, Великобританией, Францией, США — плюс Германией в 2015 году. Стороны договорились об отмене антииранских санкций в обмен на ограничение ядерной программы. В рамках соглашения Иран допускал инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны, а большую часть иранского обогащенного урана должны были вывезти за границу. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп вышел из сделки, возобновив политику санкционного давления на Иран.

На пресс-конференции по итогу встречи Рафаэль Гросси подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов. Он заверил, что стороны достигли «явного улучшения» взаимоотношений по этому вопросу.

В январе делегация МАГАТЭ посетила Фордо с необъявленной инспекцией. По итогам миссии агентство раскритиковало Иран за незадекларированное изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что доклад МАГАТЭ основан на устаревшей информации. В ноябре Рафаэль Гросси сообщал о безрезультатных переговорах с Ираном.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Непомерное обогащение».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...