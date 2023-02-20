Непомерное обогащение

Иран добился обогащения урана до 84%, и ему осталось совсем немного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. К такому выводу, согласно информации западных информагентств, пришли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако им еще предстоит выяснить, были ли действия Тегерана преднамеренными. Иран по-прежнему уверяет, что не пытался обогащать уран выше уровня в 60%, что, впрочем, тоже во много раз превышает ранее достигнутые договоренности между Тегераном и международным сообществом. Эксперты уверены, что даже если прямо сейчас вопрос о создании ядерного оружия Ираном и не стоит — это дело недалекого будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие по обогащению урана в Натанзе, к югу от Тегерана

Фото: IRIB / AP Предприятие по обогащению урана в Натанзе, к югу от Тегерана

Фото: IRIB / AP

МАГАТЭ пытается выяснить, как Иран накопил уран, обогащенный до 84% — это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами агентства в Исламской Республике. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, а затем подтвердили и другие западные СМИ. Наиболее подходящим для ядерного оружия уровнем обогащения считается 90%. При этом в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), принятом Тегераном и пятью постоянными членами СБ ООН и также Германией в 2015 году с целью ограничения ядерной программы Ирана в обмен на снятие с этой страны международных санкций, отмечалось, что уровень обогащения урана не будет превышать 3,67%. После того как в 2018 году США вышли из СВПД и вернулись к санкционной политике в отношении Тегерана, Иран также отказался от части своих обязательств в рамках ядерной сделки. В частности, уровень обогащения урана на некоторых объектах достиг 60%.

В понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что достигнутый уровень в 60% никто и не превышал.

«Существование частиц с высокой степенью обогащения — естественное явление в каждом из процессов обогащения. Например, в процессе обогащения урана до 20% наблюдается 47%, а в процессе получения урана на уровне 60% также наблюдается уран с более высоким обогащением»,— сказал он иранским СМИ.

По информации СМИ, МАГАТЭ также рассматривает версию непреднамеренных «всплесков» уровня обогащения и дает возможность Ирану объясниться. Главная задача агентства на сегодняшний день — понять, добивался ли Тегеран обогащения урана до рекордного уровня специально или это произошло непреднамеренно из-за накопления топлива в трубах, соединяющих центрифуги. Еще в начале февраля глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы обнаружили на заводе в Фордо незаявленное изменение в технологии, которое увеличило уровень обогащенности урана (см. материал на сайте “Ъ” от 2 февраля). Эксперты не исключают, что две новости связаны друг с другом.

Однако если выяснится, что резкое увеличение уровня обогащения не было случайным, это может спровоцировать серьезный кризис в отношениях между Тегераном и Западом.

Европейские дипломаты заявили американскому изданию The Wall Street Journal, что это послужит для них толчком к официальному расторжению СВПД. Есть также опасения, что произошедшее может подтолкнуть Израиль к атаке на ядерные объекты Ирана. Тем более израильтяне не раз предупреждали, что не допустят создания Тегераном ядерной бомбы. На днях эту мысль вновь повторил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В минувшие выходные он также обсудил этот вопрос по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот, в свою очередь, поднял тему иранской ядерной программы на встрече с главами МИДов «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время западные официальные лица пока весьма осторожны в высказываниях относительно утечек информации о повышении уровня обогащения урана Ираном. И из Вашингтона, и из европейских столиц звучат заявления, что идет работа над получением дополнительной информации от МАГАТЭ.

Со своей стороны, в МАГАТЭ заявили, что обсуждают с Тегераном итоги проведенной на прошлой неделе проверки и вся информация будет передана Совету управляющих агентства.

Следующее ежеквартальное заседание совета должно состояться в понедельник, 6 марта. Уже стало традицией, что эти мероприятия оборачиваются обострением в отношениях между Тегераном и агентством. Атмосфера перед ними всегда накаляется. И этот раз не стал исключением.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи высказал в понедельник недовольство в адрес МАГАТЭ в связи с утечками в СМИ. «Разглашение в средствах массовой информации вопросов, которые должны обсуждаться на двусторонних встречах, является признаком того, что агентство отдаляется от норм профессионального поведения»,— отметил он. Около двух недель назад глава ОАЭИ Мохаммад Эслами в интервью «РИА Новости» также выразил сожаление в связи «с участившимися случаями политизированного и непрофессионального поведения» со стороны МАГАТЭ. Он также сетовал на передачу важной информацией о ходе консультаций по возрождению «ядерной сделки» противникам этих переговоров.

Напомним, что переговоры о возвращения США и Ирана к выполнению СВПД начались в Вене практически сразу после прихода в Белый дом администрации президента Джо Байдена, однако спустя два года стороны так и не нашли компромисс. На фоне вспыхнувших минувшей осенью протестов в Иране, а также обвинений со стороны Запада Тегерана в активизации военного сотрудничества с Москвой вопрос о СВПД и вовсе подвис в воздухе. Запад и Тегеран обвиняют друг друга в упущенном времени.

Между тем представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркивает, что «тупиковая ситуация на венских переговорах по восстановлению СВПД чревата неконтролируемой эскалацией».

В начале февраля он написал в своем Telegram-канале, что «застой в венских переговорах мог бы быть частично оправдан, если бы у участников был реалистичный "план Б", способный урегулировать проблемы в ядерной сфере и вопрос снятия санкций» с Ирана. Однако тут же добавил: «Видимо, такого плана нет и быть не может».

На таком фоне эксперты опасаются, что время может быть упущено. «Понятно, почему информация об обогащении урана до 84% вызывает резкую реакцию. Бомба "Малыш", которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году, была сделана из урана со средним уровнем обогащения в 80%»,— сказал “Ъ” старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий. По его словам, пока неизвестно, идет ли речь о сколько-нибудь значительных запасах у Ирана материала с повышенным уровнем обогащения или небольшом количестве, которое могло быть получено и неумышленно. «Ключевой вопрос не в этом. Иран продолжает масштабную наработку ядерных материалов. При существующем тренде страна достигнет "порогового" статуса раньше или позже. При этом идей и тем более реалистичных предложений по тому, что делать в этом случае, на международной арене не наблюдается»,— подчеркнул эксперт.

Более того, западные санкции в отношении Ирана лишь множатся. Только в понедельник ЕС включил в черный список еще 32 физических и два юридических лица из Ирана по обвинению в нарушении прав человека. Это напрямую не связано с темой СВПД, но атмосферы доверия между Западом и Тегераном не добавляет.

Марианна Беленькая