Mediascope: аудитория Instagram за год упала в 5 раз, Facebook — в 3,5 раза

В феврале 2023 в Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в среднем раз в день заходили 6% россиян старше 12 лет. Среднесуточный охват соцсети упал в пять раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (31%), сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Аудитория Facebook (также принадлежит Meta) за год снизилась в 3,5 раза — с 7% до 2%. Среднесуточный охват Telegram в феврале этого года увеличился почти в 1,8 раза — с 23% до 41%. Аудитория «ВКонтакте» выросла в 1,15 раза, до 44%, «Одноклассников» — в 1,12 раза, до 18%. Среднесуточный охват Tiktok остался на уровне февраля 2022 года — 27%.

По данным Mediascope, россияне также стали проводить меньше времени в Instagram и Facebook. Время потребления в первой соцсети за год упало в 2,4 раза, до 17 минут в день, второй — в 3 раза, до 5 минут. У Tiktok время ежесуточного потребления снизилось в 1,2 раза, до 65 минут. У Telegram этот показатель вырос в 1,4 раза, до 39 минут, у «ВКонтакте» и «Одноклассников» он остался на прошлогоднем уровне — 45 и 32 минуты соответственно.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Причиной стала информация о том, что руководство американской компании разрешило пользователям с Украины призывать к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура говорила, что использование Facebook и Instagram «не в целях экстремизма» не будет рассматриваться как его поддержка. В октябре Meta включена в перечень Росфинмониторинга экстремистов и террористов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Экстремистов внесли в список террористов».

Лаура Кеффер