На Урале прокуратура и следователи начали проверки после сообщения об избиении девочки в школе-интернат

Прокуратура города Североуральска (Свердловская область) начала проверку по сообщению СМИ об избиении 13-летней девочке в школе-интернате. По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, на территории школы-интерната подросток избила 13-летюю девочку. Инцидент попал на видео.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке, а также действиям должностных лиц школы-интерната по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры. Там добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Свою проверку организовал и следственный отдел Североуральска СУ СК РФ по Свердловской области. «В ходе проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 293 УК РФ (халатность), сотрудники следственного управления устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, выполняются опросы, принимаются меры к получению необходимых документов, анализируются должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

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