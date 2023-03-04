Intel запустила бета-версию масштабирования разрешения видео в браузерах

Американская компания Intel готовит для полноценного запуска свою версию технологии масштабирования видео для браузеров на основе Chromium. Сейчас ее можно вручную включить на некоторых компьютерах, добавив команду в параметры запуска Chrome.

Финальный результат зависит от мощности графического процессора. Использование технологии масштабирования также приводит к росту энергопотребления. Компания пока официально не сообщала о намерениях запустить масштабирование разрешения в видео для браузеров.

Ранее американская компания Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready Driver, в котором стала доступна технология RTX Video Super Resolution. Благодаря ей можно повысить разрешение видео с 480p до 4K (то есть более чем в 20 раз) в таких сервисах, как YouTube, Twitch, Netflix и Hulu.

Евгений Федуненко