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Nvidia добавила функцию масштабирования изображения видео в браузерах

Американская компания Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready Driver, в котором стала доступна технология RTX Video Super Resolution. Пока что она доступна только для видеокарт GeForce RTX 30-й и 40-й серий, однако в будущем в компании планируют добавить ее и для видеокарт GeForce RTX 20-й серии.

Технология RTX Video Super Resolution повышает разрешение видео с помощью искусственного интеллекта так же, как и DLSS работает для видеоигр. Функция также будет усиливать акценты на определенных деталях. Есть возможность масштабировать разрешение с 480p до 4K (то есть более чем в 20 раз), однако успех во многом зависит от изначального качества изображения.

Возможность увеличить разрешение видео будет в браузерах Google Chrome и Edge на таких сервисах, как YouTube, Twitch, Netflix и Hulu. Включить функцию можно вручную в разделе «регулировка параметров изображения для видео» в панели управления Nvidia.

Евгений Федуненко

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