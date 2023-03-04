Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma за разработку формы «Зениту»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила испанскую компанию Joma за то, что петербургский «Зенит» использовал ее логотип на своей форме. Joma также является спонсором сборной Украины по футболу. УАФ попросила компанию прояснить свою позицию.

По данным ассоциации, Joma в июле 2022 года говорила, что прекратила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами. «Стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы от бренда, являющегося техническим спонсором сборной Украины. В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой разъяснить ситуацию»,— говорится в заявлении УАФ в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зенит» вчера, 3 марта, представил новую футбольную форму для своих игроков, разработанную брендом Joma. Экипировка выполнена в традиционных цветах команды — сине-голубых, а гостевой вариант светлее и имеет золотую окантовку. В новой форме футболисты сыграют уже сегодня, 4 марта, с «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

Об ожидающемся матче — в публикации «Ъ-Спб» «Видимая посещаемость нижнего яруса».

Лаура Кеффер