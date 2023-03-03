Футбольный клуб «Зенит» показал свою новую игровую форму от бренда Joma

Петербургский футбольный клуб «Зенит» представил новую футбольную форму для своих игроков, разработанную испанским брендом Joma. Экипировку создавали с учетом желания отдать дань уважению городу, который в этом году отметит свой 320-й день рождения.

Домашний комплект формы выполнен в традиционных цветах команды – сине-голубых. Гостевой вариант при этом светлее и имеет золотую окантовку, которая отсылает к победам клуба в последних четырех сезонах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что завтра «Зенит» матчем с «Пари НН» на «Газпром Арене» возобновит чемпионат России. После первой половины сезона сине-бело-голубые идут на первом месте, опережая «Спартак», ближайшего преследователя, на шесть очков. Матч с клубом из Нижнего Новгорода — первый, для посещения которого болельщикам потребуется Fan ID. Трибуны «Газпром Арены» не будут заполнены, как раньше. Хотя клуб прилагает все усилия, чтобы привлечь поклонников на стадион.

Подробнее – в материале «Видимая посещаемость нижнего яруса».

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