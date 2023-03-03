Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Футбольный клуб «Зенит» показал свою новую игровую форму от бренда Joma

Петербургский футбольный клуб «Зенит» представил новую футбольную форму для своих игроков, разработанную испанским брендом Joma. Экипировку создавали с учетом желания отдать дань уважению городу, который в этом году отметит свой 320-й день рождения.

Домашний комплект формы выполнен в традиционных цветах команды – сине-голубых. Гостевой вариант при этом светлее и имеет золотую окантовку, которая отсылает к победам клуба в последних четырех сезонах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что завтра «Зенит» матчем с «Пари НН» на «Газпром Арене» возобновит чемпионат России. После первой половины сезона сине-бело-голубые идут на первом месте, опережая «Спартак», ближайшего преследователя, на шесть очков. Матч с клубом из Нижнего Новгорода — первый, для посещения которого болельщикам потребуется Fan ID. Трибуны «Газпром Арены» не будут заполнены, как раньше. Хотя клуб прилагает все усилия, чтобы привлечь поклонников на стадион.

Подробнее – в материале «Видимая посещаемость нижнего яруса».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...