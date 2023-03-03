Видимая посещаемость нижнего яруса

Завтра «Зенит» матчем с «Пари НН» на «Газпром Арене» возобновит чемпионат России. После первой половины сезона сине-бело-голубые идут на первом месте, опережая «Спартак», ближайшего преследователя, на шесть очков. Матч с клубом из Нижнего Новгорода — первый, для посещения которого болельщикам потребуется Fan ID. Трибуны «Газпром Арены» не будут заполнены, как раньше. Хотя клуб прилагает все усилия, чтобы привлечь поклонников на стадион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция по принуждению болельщиков обзавестись специальными «паспортами», которые позволят ходить на стадион, продвигается по стране со скрипом

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Акция по принуждению болельщиков обзавестись специальными «паспортами», которые позволят ходить на стадион, продвигается по стране со скрипом

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Акция по принуждению болельщиков обзавестись специальными «паспортами», которые позволят ходить на стадион, продвигается по стране со скрипом. Министр спорта РФ Олег Матыцин, посетивший недавно Петербург по случаю открытия здесь музея спорта, сказал, что, по его данным, в России Fan ID обзавелись более 200 тыс. болельщиков. Стадион в Петербурге, построенный к чемпионату мира 2018 года, вмещает 62 тыс. зрителей. Среди болельщиков «Зенита» много тех, кто встретил введение новой «паспортной системы» в штыки. В прошлом году они еще посещали футбол, потому что Fan ID не требовался. Сейчас его наличие — обязательное условие для прохода на арену.

По тому, как продаются билеты на матч «Зенита» с «Пари НН», можно сделать вывод, что трибуны «Газпром Арены» будут заполнены в субботу в лучшем случае наполовину. По данным на вчерашний день, было продано около 20 тыс. билетов. Причем, судя по официальному сайту «Зенита», только на нижний ярус трибун. Верхний закрыт для посещения — во всяком случае, билеты в интернете туда нельзя было приобрести на сайте клуба. Видимо, рассадить болельщиков в нижнем ярусе решили для того, чтобы создать более или менее приличную картинку посещаемости. Иначе огромный стадион мог зиять пустотами. При этом средняя посещаемость домашних матчей клуба по итогу первой половины чемпионата составила чуть более 34 тыс. человек.

Клуб завлекает поклонников футбола на стадион различными акциями. Доступны они только тем, кто оформил Fan ID, а в Петербурге таких, по некоторым данным, около 30 тыс. человек. Например, те болельщики, которые посетят ближайшие домашние матчи «Зенита» — с «Пари НН» (4 марта) и «Химками» (12 марта),— примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta — от АО «АвтоВАЗ», официального партнера футбольного клуба.

Не отстает в попытках зазвать людей на трибуны и Российский футбольный союз. Он обещает победителю розыгрыша из тех, кто оформил «паспорт», квартиру в Подмосковье. Есть и подарки «второго уровня»: путешествия, сертификаты на покупку различных товаров. В общем, «коврижек», как называет их генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, немало. Непонятно только, помогут ли они завлечь на футбольные матчи болельщиков. И вообще, зачем понадобилось возводить такие препятствия перед теми, кто хочет посещать стадионы. Возможностей отследить нарушителей сейчас — масса. И документов, которые требуют для покупки билетов, достаточно, чтобы идентифицировать каждого болельщика. Но, видимо, практика запретов и регламентов зашла так далеко, что от нее уже трудно отказаться.

Хотя, например, специальных паспортов для посещения хоккейных и баскетбольных матчей не требуется. Равно как и музеев, театров, кинотеатров. Почему-то можно посещать, не имея Fan ID («Фан уйди», как прозвали в шутку документ болельщики), матчи Кубка России по футболу. Хотя чем они отличаются от игр Российской премьер-лиги, непонятно. Те же команды, те же болельщики, те же стадионы.

«Зенит» готовился к дуэли с «Нижним» на своей базе и проводил тренировки на «Газпром Арене». Травы там уже достаточно для того, чтобы играть в футбол, хотя она «вырывается» из-под бутс, как сказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак. Стартовый матч в весенней части сезона сине-бело-голубые провели в Ульяновске против клуба Первого дивизиона «Волги» и победили 3:0. В той игре не приняли участие бразильцы Клаудиньо, Малком, Барриос. Последние двое дисквалифицированы на кубковые матчи по итогам встречи со «Спартаком», когда на поле вспыхнула драка. У Клаудиньо, который, как и Малком, оформил российское гражданство,— травма. Она помешает ему сыграть в субботу и против клуба из Нижнего Новгорода.

Волжане готовились к матчу с «Зенитом» в Петербурге: несколько дней назад они провели тут игру Кубка России против местной «Звезды», клуба второго дивизиона, и решили домой уже не возвращаться. На следующем этапе Кубка нижегородцам, обыгравшим «Звезду» 2:0, достался «Ростов», а «Зениту» — «Динамо». Так решила вчерашняя жеребьевка. В РПЛ «Пари НН» после 17 туров идет на 12-м месте.

Кирилл Легков