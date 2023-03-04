В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,1 на турецко-сирийской границе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

Как следует из отчета центра, эпицентр землетрясения располагался в 14 км от города Антакья на юге Турции.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, приведшее к гибели более 45 тыс. человек в турецких и сирийских городах. 20 февраля в Турции и Сирии произошли новые землетрясения с эпицентром в Хатае, из-за которых пострадали более 1 тыс. человек.

Подробнее о последствиях землетрясений в Турции — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».