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Коммерсантъ FM
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Потрясениям нет конца

Турки и сирийцы живут в пострадавших от землетрясений районах в страхе и без надежды

Новые подземные толчки в Турции и Сирии всего через две недели после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 48 тыс. человек в обеих странах, вызвали панику среди населения. В этот раз последствия были не столь трагичными, однако без жертв все равно не обошлось. На этом фоне международное сообщество продолжает оказывать двум пострадавшим странам посильную помощь, но ее по-прежнему недостаточно. И особенно тяжелая ситуация — в Сирии.

Последствия землетрясений в Турции

Последствия землетрясений в Турции

Фото: Thaier Al-Sudani , Reuters

Последствия землетрясений в Турции

Фото: Thaier Al-Sudani , Reuters

Шесть человек погибли в Турции и около 300 пострадали в результате новых землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8, происшедших в понедельник вечером в районе турецко-сирийской границы. По Сирии есть только неофициальные данные — пять погибших, около 500 пострадавших. Арабские и турецкие СМИ сообщают, что многие попали в больницы в состоянии паники, с сердечными приступами и переломами, полученными во время попыток спешно покинуть жилые помещения. О серьезных разрушениях не сообщается, в основном обрушились дома, пострадавшие еще 6 февраля. Напомним, что тогда Турция и Сирия столкнулись с самым серьезным землетрясением за минувшее столетие. В обеих странах погибли более 48 тыс. человек, большинство из них в Турции. Десятки тысяч остались без крыши над головой и встретили новое землетрясение в палаточных лагерях.

Подземные толчки после новых землетрясений в понедельник ощущались в Греции, Египте, Израиле и Ливане. В последнем люди, как и в Сирии и Турции, в панике выбегали на улицы и всю ночь отказывались возвращаться в свои дома. Во вторник в Ливане были отменены занятия во всех учебных заведениях в связи с распоряжением министра высшего образования Аббаса аль-Халяби провести повторную инженерную экспертизу всех зданий, где учатся дети.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает начатые еще две недели назад инспекции в пострадавшие районы.

По словам президента, в зоне бедствия проведена оценка состояния 1 млн 123 тыс. построек. 139 тыс. домов разрушены либо серьезно повреждены и требуют экстренного сноса.

«В палатках остаются 865 тыс. граждан Турции. В контейнерных домах размещены 23,5 тыс. жителей зоны бедствия. В течение года планируем обеспечить всех новым жильем. Планируем восстановить не только города, но и села в зоне бедствия»,— сказал господин Эрдоган во вторник во время посещения провинции Османийе. Он также в очередной раз обещал, что «каждый причастный к ошибкам и недочетам, повлекшим за собой гибель людей» в зоне землетрясения, понесет ответственность. Кроме того, президент призвал сограждан не поддаваться пессимизму и не идти на провокации в связи с текущей ситуацией.

Для господина Эрдогана вопрос о том, как население воспримет действия правительства после землетрясения, принципиально важен: грядут всеобщие выборы. Предполагалось, что они состоятся 14 мая, но сейчас в Турции не исключают, что сроки голосования могут сдвинуться. В любом случае, очевидно, что последствия землетрясения станут главной темой предвыборной кампании как турецкого правительства, так и оппозиции. «Ожидается, что Эрдоган не будет проводить обычные предвыборные митинги. Подобные мероприятия либо отменят совсем, либо их будет очень мало. Предполагается, что президент, министры и партийные чиновники потратят большую часть времени, которое они обычно отводят на предвыборную кампанию, на посещение пострадавших от землетрясения провинций»,— пишет турецкая газета Daily Sabah.

Очевидно, что аналогичным образом поступят и представители оппозиции. Они уже сейчас обвиняют правительство и президента в том, что их попустительство в сфере строительства привело к такому огромному числу жертв. Кроме того, руководство страны критикуется за то, что помощь пострадавшим оказывается слишком медленно.

Так, на обещание президента Эрдогана восстановить разрушенные города представители оппозиции ответили: сначала обеспечьте всех палатками. Турецкое оппозиционное издание Gazete Duvar отмечает, что многие остаются в аварийном жилье, так как им просто негде жить.

В Сирии землетрясение расставило свои политические акценты. После первых дней заминки, когда международное сообщество не могло решить, как направлять помощь сирийцам и стоит ли при этом взаимодействовать с официальным Дамаском, гуманитарный груз все же начал поступать в страну. Особую солидарность проявили арабские страны — как те, кто и раньше поддерживал диалог с президентом Сирии Башаром Асадом (например, ОАЭ), так и те, кто от официальных контактов воздерживался. В первую очередь это Саудовская Аравия. Так, в частности, появилась информация о возможном визите главы МИД королевства Фейсала бен Фархана в Дамаск. Сам он этого не подтвердил, однако заявил: в арабском мире складывается консенсус в отношении того, что изоляция Сирии не работает. По словам министра, «в какой-то момент» будет необходим диалог с Дамаском — по крайней мере, для решения гуманитарных проблем.

Кроме того, практически сразу после землетрясения президент Туниса Кайс Саид принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Сирии. «Вопрос сирийского режима является внутренним делом, которое касается самих сирийцев, посол аккредитуется не при режиме, а при государстве»,— говорится в сообщении президентского офиса. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад на этой неделе посетил с первым официальным визитом Оман. Султанат восстановил отношения с Дамаском еще в 2020 году, но поездка президента Асада все равно была крайне значима. За последние 12 лет, после начала волнений в Сирии, он был лишь в трех странах — России, Иране и ОАЭ.

Тем не менее, несмотря на активизацию международных усилий, помощи для Сирии все равно недостаточно. Ее объемы гораздо меньше, чем объемы помощи Турции. Для сравнения — на прошлой неделе ООН обратилась с призывом к международному сообществу собрать $1 млрд для Турции, в то время как для Сирии предлагалось собрать только около $400 млн.

Аналогичный дисбаланс наблюдается и в помощи, выделяемой другими странами. Так, во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Турцию заявила, что Берлин выделит турецким властям €33 млн, а сирийцам предназначено €17 млн.

Генеральный секретарь ООН призвал не бросать Сирию на произвол судьбы

С одной стороны, это связано с масштабом разрушений в двух странах, но с другой — возможности Анкары и Дамаска несопоставимы. И до землетрясения миллионы сирийцев жили в неудовлетворительных для жилья условиях, страдая от голода и холода. Сейчас ситуация усугубилась. И у людей просто нет денег, чтобы начинать все сначала. «Мы видели огромную солидарность со стороны людей в адрес пострадавших от землетрясения. Но хотелось бы верить, что этот поток помощи не прервется. Сирии нужна помощь, чтобы справиться с последствиями землетрясения. Речь не только о разборе завалов и строительстве жилья, но и о предотвращении эпидемий, которые могут вспыхнуть в пострадавших районах. Это и холера, и коронавирус, и многое другое»,— сказал “Ъ” глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов.

По его словам, в отличие от Турции, в Сирии у государственных институтов после более чем десяти лет войны нет достаточных ресурсов, чтобы в одиночку решать возникшие проблемы, и сирийцев ни в коем случае нельзя бросать. «К сбору помощи для сирийцев в России подключились многие регионы, общественные организации, фонды. Например, фонд "Руссар" открыл счет для сбора средств. Очень помогают российские соотечественники, выпускники российских вузов, живущие по всей Сирии, а также в Ливане и Иордании. И мы надеемся, что эта помощь будет продолжаться»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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