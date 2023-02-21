Потрясениям нет конца

Новые подземные толчки в Турции и Сирии всего через две недели после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 48 тыс. человек в обеих странах, вызвали панику среди населения. В этот раз последствия были не столь трагичными, однако без жертв все равно не обошлось. На этом фоне международное сообщество продолжает оказывать двум пострадавшим странам посильную помощь, но ее по-прежнему недостаточно. И особенно тяжелая ситуация — в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия землетрясений в Турции

Фото: Thaier Al-Sudani , Reuters Последствия землетрясений в Турции

Фото: Thaier Al-Sudani , Reuters

Шесть человек погибли в Турции и около 300 пострадали в результате новых землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8, происшедших в понедельник вечером в районе турецко-сирийской границы. По Сирии есть только неофициальные данные — пять погибших, около 500 пострадавших. Арабские и турецкие СМИ сообщают, что многие попали в больницы в состоянии паники, с сердечными приступами и переломами, полученными во время попыток спешно покинуть жилые помещения. О серьезных разрушениях не сообщается, в основном обрушились дома, пострадавшие еще 6 февраля. Напомним, что тогда Турция и Сирия столкнулись с самым серьезным землетрясением за минувшее столетие. В обеих странах погибли более 48 тыс. человек, большинство из них в Турции. Десятки тысяч остались без крыши над головой и встретили новое землетрясение в палаточных лагерях.

Подземные толчки после новых землетрясений в понедельник ощущались в Греции, Египте, Израиле и Ливане. В последнем люди, как и в Сирии и Турции, в панике выбегали на улицы и всю ночь отказывались возвращаться в свои дома. Во вторник в Ливане были отменены занятия во всех учебных заведениях в связи с распоряжением министра высшего образования Аббаса аль-Халяби провести повторную инженерную экспертизу всех зданий, где учатся дети.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает начатые еще две недели назад инспекции в пострадавшие районы.

По словам президента, в зоне бедствия проведена оценка состояния 1 млн 123 тыс. построек. 139 тыс. домов разрушены либо серьезно повреждены и требуют экстренного сноса.

«В палатках остаются 865 тыс. граждан Турции. В контейнерных домах размещены 23,5 тыс. жителей зоны бедствия. В течение года планируем обеспечить всех новым жильем. Планируем восстановить не только города, но и села в зоне бедствия»,— сказал господин Эрдоган во вторник во время посещения провинции Османийе. Он также в очередной раз обещал, что «каждый причастный к ошибкам и недочетам, повлекшим за собой гибель людей» в зоне землетрясения, понесет ответственность. Кроме того, президент призвал сограждан не поддаваться пессимизму и не идти на провокации в связи с текущей ситуацией.

Для господина Эрдогана вопрос о том, как население воспримет действия правительства после землетрясения, принципиально важен: грядут всеобщие выборы. Предполагалось, что они состоятся 14 мая, но сейчас в Турции не исключают, что сроки голосования могут сдвинуться. В любом случае, очевидно, что последствия землетрясения станут главной темой предвыборной кампании как турецкого правительства, так и оппозиции. «Ожидается, что Эрдоган не будет проводить обычные предвыборные митинги. Подобные мероприятия либо отменят совсем, либо их будет очень мало. Предполагается, что президент, министры и партийные чиновники потратят большую часть времени, которое они обычно отводят на предвыборную кампанию, на посещение пострадавших от землетрясения провинций»,— пишет турецкая газета Daily Sabah.

Очевидно, что аналогичным образом поступят и представители оппозиции. Они уже сейчас обвиняют правительство и президента в том, что их попустительство в сфере строительства привело к такому огромному числу жертв. Кроме того, руководство страны критикуется за то, что помощь пострадавшим оказывается слишком медленно.

Так, на обещание президента Эрдогана восстановить разрушенные города представители оппозиции ответили: сначала обеспечьте всех палатками. Турецкое оппозиционное издание Gazete Duvar отмечает, что многие остаются в аварийном жилье, так как им просто негде жить.

В Сирии землетрясение расставило свои политические акценты. После первых дней заминки, когда международное сообщество не могло решить, как направлять помощь сирийцам и стоит ли при этом взаимодействовать с официальным Дамаском, гуманитарный груз все же начал поступать в страну. Особую солидарность проявили арабские страны — как те, кто и раньше поддерживал диалог с президентом Сирии Башаром Асадом (например, ОАЭ), так и те, кто от официальных контактов воздерживался. В первую очередь это Саудовская Аравия. Так, в частности, появилась информация о возможном визите главы МИД королевства Фейсала бен Фархана в Дамаск. Сам он этого не подтвердил, однако заявил: в арабском мире складывается консенсус в отношении того, что изоляция Сирии не работает. По словам министра, «в какой-то момент» будет необходим диалог с Дамаском — по крайней мере, для решения гуманитарных проблем.

Кроме того, практически сразу после землетрясения президент Туниса Кайс Саид принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Сирии. «Вопрос сирийского режима является внутренним делом, которое касается самих сирийцев, посол аккредитуется не при режиме, а при государстве»,— говорится в сообщении президентского офиса. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад на этой неделе посетил с первым официальным визитом Оман. Султанат восстановил отношения с Дамаском еще в 2020 году, но поездка президента Асада все равно была крайне значима. За последние 12 лет, после начала волнений в Сирии, он был лишь в трех странах — России, Иране и ОАЭ.

Тем не менее, несмотря на активизацию международных усилий, помощи для Сирии все равно недостаточно. Ее объемы гораздо меньше, чем объемы помощи Турции. Для сравнения — на прошлой неделе ООН обратилась с призывом к международному сообществу собрать $1 млрд для Турции, в то время как для Сирии предлагалось собрать только около $400 млн.

Аналогичный дисбаланс наблюдается и в помощи, выделяемой другими странами. Так, во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Турцию заявила, что Берлин выделит турецким властям €33 млн, а сирийцам предназначено €17 млн.

С одной стороны, это связано с масштабом разрушений в двух странах, но с другой — возможности Анкары и Дамаска несопоставимы. И до землетрясения миллионы сирийцев жили в неудовлетворительных для жилья условиях, страдая от голода и холода. Сейчас ситуация усугубилась. И у людей просто нет денег, чтобы начинать все сначала. «Мы видели огромную солидарность со стороны людей в адрес пострадавших от землетрясения. Но хотелось бы верить, что этот поток помощи не прервется. Сирии нужна помощь, чтобы справиться с последствиями землетрясения. Речь не только о разборе завалов и строительстве жилья, но и о предотвращении эпидемий, которые могут вспыхнуть в пострадавших районах. Это и холера, и коронавирус, и многое другое»,— сказал “Ъ” глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов.

По его словам, в отличие от Турции, в Сирии у государственных институтов после более чем десяти лет войны нет достаточных ресурсов, чтобы в одиночку решать возникшие проблемы, и сирийцев ни в коем случае нельзя бросать. «К сбору помощи для сирийцев в России подключились многие регионы, общественные организации, фонды. Например, фонд "Руссар" открыл счет для сбора средств. Очень помогают российские соотечественники, выпускники российских вузов, живущие по всей Сирии, а также в Ливане и Иордании. И мы надеемся, что эта помощь будет продолжаться»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Марианна Беленькая