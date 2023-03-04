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Коммерсантъ FM
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Председатель Европарламента приехала на Украину

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла на Украину с необъявленным визитом. В своем Twitter она написала, что рада вновь приехать к «европейцам, чей дом — в нашем Евросоюзе».

«Хорошо вернуться на Украину. К тем смелым людям, которые вдохновили мир. К тем героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей»,— написала госпожа Метсола.

Она встретилась с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. «Будущее Украины — в Евросоюзе. Мы пройдем весь путь с вами. Сотрудничество между Европарламентом и Верховной рады будет только укрепляться»,— говорится в публикации председателя Европарламента.

3 марта с необъявленным визитом во Львов приехал генпрокурор США Меррик Гарланд. Он принял участие в конференции «Единство для справедливости» и заявил о намерении США привлечь Россию к ответственности за «преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа».

Андрей Сапожников

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