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Коммерсантъ FM
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СМИ: генпрокурор США посетил Львов с необъявленным визитом

3 марта во Львов с необъявленным визитом приехал генеральный прокурор США Меррик Гарланд, сообщают американские СМИ (CNN, USA Today, CBS и другие) со ссылкой на представителя министерства юстиции США. Господин Гарланд был приглашен генпрокурором Украины Андреем Костиным для участия в конференции «Единство для справедливости».

«Гарланд провел несколько встреч и подтвердил решимость США привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа»,— рассказал источник американских СМИ о целях визита господина Гарланда.

По его словам, власти США не объявляли о визите генпрокурора из соображений безопасности.

На этой неделе Меррик Гарланд в ходе заседания судебного комитета Сената США заявил, что, по его мнению, российские власти на Украине совершают преступления против человечности. Он также объявил о полной поддержке американским минюстом создания властями ЕС в Гааге «центра судебного преследования» против России.

Андрей Сапожников

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