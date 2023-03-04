Директивы отправлены на «гильотину»

Белый дом поручил запустить «директивную гильотину» — процесс снятия с контроля утративших актуальность директив, выданных госкомпаниям в 2013–2018 годах. Первый этап применения этого механизма коснется 21 из более чем 50 действующих директив. Предполагается, что это позволит сократить операционные издержки госкомпаний, которые сейчас вынуждены исполнять в том числе и устаревшие задачи, а также отчитываться по ним. К концу года Минфин планирует провести второй этап «гильотины» — в отношении директив, выданных чиновниками за 2019–2022 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство одобрило запуск «директивной гильотины» для госкомпаний — как сообщил в пятницу Минфин, Белый дом поручил прекратить контроль за исполнением устаревших директив, изданных в 2013–2018 годах. На первом этапе применения «гильотина» избавит госкомпании от 21 потерявшей актуальность директивы.

Всего, по словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, на государственные АО сейчас распространяется действие более 50 директив и «существенная часть уже не отвечает специфике их деятельности». По плану ведомства, до конца этого года планируется провести и второй раунд отмены устаревших предписаний, он затронет директивы 2019–2022 годов.

Представлять в Белый дом инициативы о прекращении работы по ранее выданным директивам Минфин будет на основании предложений Росимущества и отраслевых ведомств. Предполагается, что снятие с контроля потерявших актуальность директив (в том числе в связи с достижением поставленных целей) позволит компаниям сократить операционные издержки на администрирование неактуальных задач — продолжение их действия, отмечает Алексей Моисеев, «приводило к тому, что акционерные общества зачастую тратили время и другие ресурсы на выполнение в том числе устаревших директив и отчетности по ним, даже если их исполнение противоречило бизнес-целям компаний».

Отметим, что механизм «директивной гильотины» Минфин предлагал к введению еще в 2020 году, когда стал курировать Росимущество и, следовательно, вопросы управления госсобственностью (см. “Ъ” от 25 мая 2020 года). Новшество предлагалось в рамках реформы корпоративного управления госАО, которая также предполагает унификацию дивидендной политики, ужесточение контроля за работой и вознаграждениями менеджмента (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года и от 24 января). Необходимость механизма объяснялась тем, что директивы порой используются как инструмент квазинормативного регулирования. Помимо, например, согласования сделок или избрания председателя совета директоров, указания выдавались и по «иным вопросам» — для исполнения поручений президента и правительства. Это неоправданно расширяло перечень вопросов — директивы дублировались, противоречили друг другу, советы директоров должны были рассматривать одни и те же вопросы для формального соответствия всем указаниям. Тогда Минфин предлагал «закрыть» перечень и сократить его, однако эта часть реформы осталась нереализованной. Как сейчас пояснили “Ъ” в Минфине, решение по реализации первого этапа механизма не меняет действующего порядка издания директив.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко отмечает, что исключение неактуальных требований «можно только приветствовать» — по его мнению, этот процесс должен проводиться с определенной периодичностью. Как отмечает руководитель юридического департамента консалтинговой компании «Юстиком» Вероника Литвиненко, «современные реалии далеко ушли от положений директив, которые были приняты в 2013–2018 годах, а их выполнение в последние пять лет приводило не только к увеличению трудозатрат, но и к усложнению корпоративного регулирования в компаниях».

Евгения Крючкова