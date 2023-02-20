Поход на рынок в смешанных чувствах

В правительстве возобновлена дискуссия о границах применения национального режима ради поддержки импортозамещения — до 15 мая Минфин, Минэкономики и Минпромторг должны принять единое решение по вопросу принуждения госзаказчиков и госкомпаний к закупкам отечественной продукции. По данным “Ъ”, такое поручение дал ведомствам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Преференциальные режимы в госзакупках (по 44-ФЗ) де-факто уже решено оптимизировать, в закупках госкомпаний (по 223-ФЗ) остаются развилки: Минпромторг настаивает на ужесточении контроля и ответственности за невыполнение требований, Минфин напоминает об обязательствах РФ перед ВТО. Параллельно ведомство уже ужесточает казначейский контроль за госАО. В условиях санкций для правительства может оказаться важнее эффективность госкомпаний — точечные запросы государства к госАО могут решаться директивно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с поручением первого вице-премьера Андрея Белоусова Минфину, Минэкономики, Минпромторгу, ФАС и Минюсту до 15 мая подготовить поправки к закупочному законодательству для упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции — ранее решить вопрос в сентябре поручал президент. В докладе Владимиру Путину первый вице-премьер сообщает, что правительство уже занимается разработкой поправок к закону о госзакупках (44-ФЗ), но просит снять с контроля поручение о закупках госкомпаний (223-ФЗ) — запреты и ограничения на законодательном уровне невозможны из-за обязательств РФ перед ВТО. Между тем в правительстве единой позиции по вопросу пока не сложилось.

Так, в письмах в правительство от 2 и 7 февраля Минпромторг и Минэкономики настаивают на внесении поправок в 223-ФЗ. Ключевой вопрос — контроль выполнения госкомпаниями квот по закупке отечественных товаров и меры ответственности за их невыполнение. В Минпромторге “Ъ” поясняют, что существующие инструменты поддержки отечественной продукции по 223-ФЗ требуют усовершенствования и единообразного применения на практике. Для этого предлагается ввести механизмы достижения госкомпаниями квот по закупке отечественной продукции и ее верификации по реестрам российской и радиоэлектронной продукции. А если заказчик опубликовал отчет о квотах с нарушениями (недостоверный, с опозданием, не разместили), переводить его закупки на механизмы 44-ФЗ.

В Минэкономики возможные механизмы контроля не конкретизируют, но предлагают лазейку для обхода правил ВТО за счет уточнения, что преференции отечественным товарам и услугам предоставляются только для удовлетворения госнужд и выполнения госцелей, а не для коммерческой перепродажи. В ведомстве “Ъ” пояснили, что уточнение «носит технический характер и направлено на приведение к единообразию практики» различных госорганов и судебной практики.

В Минфине напоминают, что для 223-ФЗ уже создан механизм квотирования закупок отечественных товаров. «Введение более существенных ограничений или запретов допуска иностранных товаров будет противоречить обязательствам РФ в ВТО»,— предупреждают в ведомстве. Кроме того, введение для заказчиков по 223-ФЗ ответственности в форме перехода на 44-ФЗ министерством не поддерживается, поскольку может сильно усложнить их работу, а госкомпании являются значимым источником доходов бюджета.

Одновременно Минфин работает над оптимизацией механизмов импортозамещения по 44-ФЗ. Из доклада господина Белоусова следует, что вместо правила «третий лишний» (отказ от иностранного товара при наличии двух российских предложений) заработает правило «второй лишний» (отказ от импорта при наличии хотя бы одной альтернативы из РФ) — перечень товаров для этого правила будет единым. В отдельный перечень правительство внесет позиции, по которым закупка импорта запрещена, а также автоматизирует процесс подтверждения российского происхождения продукции.

Требования о квотировании закупок госкомпаний де-факто носят декларативный характер, неоднократно признавали чиновники. Запреты и ограничения на закупки госкомпаниями импорта нарушают обязательства перед ВТО (соглашение о госзакупках с ВТО РФ не подписала), а санкции за нарушения требований бесполезны в отсутствие механизмов контроля их выполнения, проблемы есть и с подтверждением российского происхождения товаров — на практике российские поставщики зачастую перепродают госкомпаниям импорт. В Минпромторге считают, что эту проблему могла бы решить автоматизация процесса прослеживаемости страны происхождения закупаемых товаров. «Для развития промышленности это имеет ключевое значение, так как непосредственно связано с уровнем локализации производства»,— добавляют там.

Пока власти стимулируют госкомпании к нужным закупкам директивно — и у отечественных поставщиков, и у малого бизнеса, но оценить эффект невозможно: из-за контрсанкционных послаблений госкомпаниям государство в целом утратило данные минимум о трети всех закупок госАО (более 7 трлн руб.). Контроль над закупками госАО обещано вернуть уже весной, параллельно правительство в целом ужесточает контроль над деятельностью госкомпаний — в конце года на них распространен казначейский контроль. В перспективе данные о доходах и расходах могут стать основанием для сокращения инвестиций при невыполнении квот или других директив государства. Впрочем, в условиях дефицитного бюджета правительству может быть важнее эффективность госкомпаний и их способность продолжать работу в отсутствие внутренних барьеров.

Диана Галиева