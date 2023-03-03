«Газпром нефть» стала единственным владельцем Салымского проекта

Компания «Газпром нефть» закрыла сделку по покупке пятидесятипроцентной доли Shell в «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД). Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в ООО «Салым Петролеум Девелопмент» сегодня, 3 марта, была перерегистрирована с Shell Salym Development B.V. на ООО «ГПН—Ближневосточные проекты». Владельцем еще 50% является ООО «ГПН—Салымские проекты». Учредителем обеих компаний является ПАО «Газпром нефть».

«Газпром нефть» подтвердила консолидацию 100% долей в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент». «Выход Shell не окажет влияния на планы по дальнейшей разработке актива, "Газпром нефть" располагает всеми необходимыми технологиями, ресурсами и экспертизой для самостоятельного развития предприятия»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения компании.

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» — СП, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. В Салымскую группу входят три месторождения: Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское.

Shell решила выйти из всех нефтегазовых проектов в России сразу после начала военной операции.

О том, что Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% ООО СПД, сообщалось 2 февраля 2023 года. Договоренности стороны закрепили 22 декабря 2022 года. Президент РФ Владимир Путин разрешил «дочке» «Газпром нефти» купить долю Shell в Салымском проекте 17 февраля.

О сделке читайте в публикации «Ъ» «Для Shell ищут выход из России».

Мария Федотова