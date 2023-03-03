Власти опровергли работу ПВО над Брянском

В правительстве Брянской области опровергли сведения соцсетей о работе систем противовоздушной обороны над областным центром. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о звуках взрывов в районе аэропорта из-за якобы сбитого украинского беспилотника.

В правительстве региона «Ъ» пояснили, что громкий звук был от истребителя, проходившего звуковой барьер.

С начала специальной военной операции приграничные регионы России подвергаются обстрелам со стороны Украины, о которых регулярно сообщают местные власти. Сегодня, 3 марта, например, при обстреле двух сел в Белгородской области пострадали 12 домов.

В Брянскую область вчера, 2 марта, вторглись две диверсионные группы. В ходе их нападения были убиты двое мужчин и ранены два человека, в том числе ребенок. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность к происшедшему.

Подробнее — в материале «Ъ» «Боевиков поддержали огнем с Украины».

Сергей Толмачев, Воронеж