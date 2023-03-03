США ввели санкции в отношении московских судей и замглавы Минюста за нарушение прав Владимира Кара-Мурзы

Минфин США опубликовал новые персональные санкции в отношении шести граждан России. В их числе оказались московские судьи и заместитель главы Минюста, нарушившие права человека в отношении оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом), находящегося в СИЗО. Санкции введены в соответствии с «законом Магнитского».

В санкционный список внесены:

Елена Ленская — судья Басманного районного суда. Принимала решение об аресте Владимира Кара-Мурзы, считают в Минфине США;

Илья Козлов — судья Московского городского суда. Отклонил апелляцию оппозиционера;

Диана Мищенко — судья Хамовнического районного суда. Вынесла решение об административном аресте Кара-Мурзы на 15 суток;

Андрей Задачин — следователь по особо важным делам главного управления Следственного комитета РФ. Принимал решение о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера;

Олег Свириденко — заместитель министра юстиции РФ, председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. По версии Минфина США, курирует дела Кара-Мурзы;

Данила Михеев — директор АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз "Независимый эксперт"». Проводил заключение по одному из эпизодов обвинения.

22 февраля Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер СИЗО «Водник» на четыре дня за то, что он лежал на «шконке» после подъема. 1 марта стало известно, что за время пребывания в карцере оппозиционер начал терять чувствительность ступней. Прежде он также жаловался, что не может позвонить своим детям с момента ареста.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально ему предъявили обвинение по статье о фейках о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Впоследствии ему также было предъявлено обвинение по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Ни по одной из вменяемых статей вину он не признает.

Санкции подразумевают визовые ограничения на въезд в США, блокировку финансовых активов в банках Соединенных Штатов. «Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года в США и позволил вводить персональные санкции в отношении тех, кто причастен к нарушению прав человека в России.

Закон назван по имени Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме, куда он попал по обвинению в помощи в уклонении от уплаты налогов международному финансисту Уильяму Браудеру.

Лусине Баласян