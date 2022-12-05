«Мир» кодируется

Банкам в 2023 году придется серьезно потратиться, чтобы обеспечить реализацию нового способа оплаты по картам «Мир» — с использованием смартфона, который будет генерировать QR-код. Как стало известно “Ъ”, Национальная система платежных карт (НСПК) обязала банки обеспечить прием нового способа оплаты до конца апреля 2023 года. Эксперты считают, что для этого придется заменить до половины всех POS-терминалов в торговых точках, которых сегодня насчитывается почти 4 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В конце прошлой недели НСПК разослала по банкам технический бюллетень (есть в распоряжении “Ъ”). Согласно этому документу, с 25 апреля следующего года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», а с 25 октября — в 85% POS-терминалов. Это новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона.

Как пояснили “Ъ” в НСПК, в конце октября был опубликован технический релиз, после чего банки получили возможность начать работу по интеграции сервиса по оплате покупок картой «Мир» с помощью сгенерированного на смартфоне покупателя QR-кода. «Опубликованный в декабре операционный бюллетень предусматривает интеграцию данного решения на стороне банков и торгово-сервисных предприятий до конца апреля 2023 года,— уточнили в НСПК.— Ожидаем, что к этому времени банки будут готовы протестировать сервис и предоставить возможность приема платежей с помощью такой технологии своим клиентам».

QR-технология позволяет платить телефоном, а «россияне испытывают ностальгию по этому способу оплаты», считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов обращает внимание на то, что технология не требует дефицитных ныне чипов и относительна дешева с точки зрения запуска.

Впрочем, открытым остается вопрос, когда торгово-сервисные предприятия (ТСП) начнут принимать платежи по QR-кодам: обязать компании это делать НСПК не может.

Для банков обязательное внедрение новой технологии представляет проблему в силу масштаба задачи. По данным Банка России, в российских ТСП установлено 3,7 млн POS-терминалов. По словам источника “Ъ” на банковском рынке, у большинства банков значительная часть терминалов не оборудована ридером для QR-кодов, их придется заменять. Терминал с ридером стоит 15–20 тыс. руб., общие затраты на переоборудование могут обойтись банкам в десятки миллиардов рублей. При этом, как отмечают банкиры, все это нужно только для того, чтобы смартфонами могли платить те, у кого IOS, потому что тем, кто пользуется Android, доступна оплата с помощью «МирПэй».

Создается впечатление, что генерация новых платежных методов превращается в самоцель, не учитывающую интересы пользователей, считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Эта ситуация является одним из последствий "внутривидовой борьбы" карт "Мир" и Системы быстрых платежей, когда их монопольный владелец не может или не хочет провести приоритизацию своих продуктов,— говорит он.— В итоге это происходит за счет пользователей — как банков и ТСП, так и клиентов-физлиц». Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков обращает внимание на то, что практика внедрения обязательности приема каких-либо платежей или их форм уже доказала свою неэффективность. «Любому эквайреру или торговой точке ничто не помешает саботировать такого рода нововведения, однако если НСПК сможет материально заинтересовать участников платежной системы к развитию этой технологии и вложить средства в маркетинговое продвижение этого продукта среди потребителей, то вполне возможно, что держателю карты "Мир" будет интереснее оплачивать товары с помощью QR-кода»,— уверен он. При этом, по его словам, для банков такое внедрение без материальной поддержки со стороны платежной системы будет достаточно затратно в условиях дефицита поставщиков.

Максим Буйлов