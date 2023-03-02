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Коммерсантъ FM
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Под вливанием обстоятельств

Как будет высчитываться средняя стоимость нефти на продажу

Минэнерго утвердило порядок определения средней цены экспортной нефти. Предполагается, что механизм позволит решить проблему с наполнением бюджета. При сборе информации начнут использовать данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и Таможенной службы. В этом случае при расчетах стоимости сырья будет учитываться не только цена Urals, но еще и восточносибирской нефти.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Последний сорт активно поставляется в Азию через дальневосточный порт. По данным Минфина, в феврале баррель Urals стоил $49,5, в то время как восточносибирская нефть в январе продавалась за $60. А по оценкам иностранных аналитиков, сейчас ее цена может превышать $70. Механизм, предложенный Минэнерго, действительно будет отражать реальные суммы сделок, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но применяться на практике он пока не будет, считает эксперт:

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«Минэнерго пытается все-таки пойти от отрасли, а не рубануть с плеча. Оно предлагает действительно посчитать цены. Что важно отметить, пока речь идет только о том, чтобы создать некий бенчмарк, некий ценовой ориентир. Если это сработает, и он будет отражать реальную стоимость, последует постановление правительства о том, что вот эту среднюю цену Минфин должен вкладывать в свою формулу при определении экспортной пошлины и НДПИ.

Сейчас министерство, по сути, обязано использовать котировки агентства Argus, которое дает средний показатель в $50 за баррель и уверяет, что именно эта цифра фигурирует в порту Роттердама и на Сицилии, хотя туда с 5 декабря нашу нефть поставлять морским транспортом нельзя физически. Что касается отличия данных Минэнерго и Argus, у первого цена будет выше, поскольку агентство отслеживает как бы Urals как бы в портах Европы.

Предлагаемый Министерством энергетики механизм учитывает и котировки сорта ВСТО, который стоит значительно дороже Urals, больше $80 за баррель.

У них скидка от эталона ближневосточной нефти буквально пара долларов, то есть довольно стандартная картина. Для государства это выгоднее. Чем больше средняя цена, тем больше по формуле получается экспортная пошлина и НДПИ».

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Налоговые платежи для нефтяных компаний формируются именно исходя из средней стоимости сырья, которую озвучивает Минфин. А последние два месяца котировки остаются ниже $50 за баррель. Из-за этого в феврале, по прогнозам ведомства, бюджет мог недополучить 108 млрд руб. нефтегазовых доходов. Это заставило власти принять закон, который к лету должен ограничить скидку на Urals по сравнению с эталонной Brent $25. При этом сейчас она составляет $33.

Как отмечает замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, эта мера предполагает более аккуратный подход, который не приведет к убыткам у некоторых экспортеров: «Проблема есть. Но мы видим удивительную стабильность котировки, несмотря на достаточно турбулентную ситуацию на мировом нефтяном рынке. Низкие цены на Urals, конечно, беспокоят Минфин.

Разница в цене ВСТО и Urals может составлять $15-20 и больше, что вызывает дополнительное беспокойство и желание привязаться к какому-то другому бенчмарку, чтобы избежать супердисконтного характера стоимости Urals.

При этом по инициативе министерства был принят закон о предельной скидке при определении цены на нефть. В нем заложены достаточно осторожные темпы снижения дисконта — по $3 каждый месяц. Мы понимаем, что резкое сокращение, с одной стороны, сразу бы привело к увеличению доходов бюджета, с другой — поставило бы некоторых нефтяников в сложное положение, поскольку они оказались бы перед выбором, сокращать добычу или искать на рынке компании, которые будут готовы у них купить по такой стоимости сырье».

Как отмечают аналитики, после вступления в силу санкций против российской нефтяной отрасли рынок стал крайне непрозрачным. Во многом это следствие того, что из-за отсутствия доступа к услугам европейских перевозчиков экспортеры стали активно использовать теневой флот, который перевозит сырье в Азию. Благодаря этому сама нефть может продаваться существенно дороже $60.

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Владислав Викторов

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