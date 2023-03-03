Президента Zoom уволили «без указания причин»

Компания Zoom уволила Грега Тума с поста президента менее чем через год после его назначения на этот пост. По данным агентства Bloomberg, об этом компания сообщила в отчетности для регуляторов, указав, что после «увольнения без указания причин» Грег Тум получит все причитающиеся ему выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грег Тум

Фото: Pure Storage Грег Тум

Фото: Pure Storage

Грег Тум начал работу на посту президента Zoom в июне 2022 года. Он занимался проведением телеконференций по финансовым результатам деятельности компании и контролировал продажи. Господин Тум подчинялся непосредственно основателю и генеральному директору Zoom Эрику Юаню, при поддержке которого и был выдвинут на пост президента.

Между тем в последний год компания, которая в период пандемии очень укрепила свои позиции на рынке сервисов видеоконференций и втрое увеличила число сотрудников, переживала не самые легкие времена. И в последние месяцы Zoom, как и десятки других крупных технологических компаний, вынуждена была в условиях экономического спада и падения спроса сокращать издержки и сотрудников. Так, в прошлом месяце компания объявила о сокращении 1,3 тыс. человек, это 15% от всего числа сотрудников Zoom.

На запрос Bloomberg в Zoom ответили, что решение об увольнении Грега Тума вступает в силу с сегодняшнего дня и что компания пока не ищет нового кандидата на пост президента.

Алена Миклашевская