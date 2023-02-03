Даешь углю рубля

Проблема убытков ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке дошла до президента РФ Владимира Путина. Как выяснил “Ъ”, госхолдинг попросил выделить из бюджета 93 млрд руб. на покрытие «накопленного финансового долга» из-за дорожающего топлива, прежде всего угля, и заниженных тарифов на энергию. Владимир Путин допустил возможность выделения субсидии, но поручил правительству подумать над механизмом регулирования поставок угля на экспорт по примеру рынка удобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава госхолдинга «РусГидро» Виктор Хмарин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из бюджета 93 млрд руб. для «восстановления финансовой стабильности» своей дочерней Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, управляет крупными ТЭС на Дальнем Востоке). Деньги нужны для «погашения накопленного финансового долга» ДГК из-за разницы между расходами на уголь и тарифной выручкой от продажи энергии, говорится в письме господина Хмарина (документ от 9 декабря 2022 года есть у “Ъ”). В письме отмечается, что совет директоров «РусГидро» уже решил выдать ДГК беспроцентный заем на 93 млрд руб., чтобы не допустить банкротства компании.

Владимир Путин 22 декабря расписал письмо на премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Александра Новака и главу Минфина Антона Силуанова, поручив рассмотреть и предложить решения проблемы. «Субсидии — возможно,— написал президент.— Но у нас есть практика поставок на экспорт, например, удобрений. Оказалось, нужно обеспечить внутренний рынок, а затем — экспорт». В «РусГидро» не ответили на запрос “Ъ”.

Общая установленная энергомощность объектов ДГК — около 4 ГВт. В 2021 году ДГК потребила 8,94 млн тонн угля на 25,99 млрд руб., а также 3,5 млрд кубометров газа на 21,24 млрд руб.

Проблема убытков ТЭС на Дальнем Востоке существует долгие годы: тарифы на электроэнергию там жестко регулируются, а уголь торгуется по свободным ценам. Сейчас рост средневзвешенной цены угля, законтрактованного на 2022–2023 годы, вдвое выше цены топлива, учтенной в тарифах, пишет господин Хмарин. Доля расходов на топливо в тарифной выручке ТЭС составляет до 60%. Тарифная выручка не покрывает операционные и инвестиционные расходы, утверждает он, указывая на «значительное увеличение убытка ДГК»: до 36,6 млрд руб. в 2022 году по сравнению с 4,7 млрд руб. в 2017 году.

Господин Хмарин связывает дефицит и резкое подорожание угля внутри РФ со стремлением угольщиков продать товар за рубеж на фоне растущих мировых котировок. Экспортный уголь имеет приоритет на Восточном полигоне из-за специальных поручений президента РФ по объемам вывоза угля из Кузбасса и других регионов. Уголь для ЖКХ и энергетики едет в пятую очередь, причем логистика перевозок для дальневосточных ТЭС не всегда оптимальна. Замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило говорил, что уголь для Нерюнгринской ГЭС в Якутии везут из Казахстана, хотя поставки с близлежащих месторождений были бы дешевле. Поставка угля для Приморского филиала ДГК из Бурятии была бы на 20% дешевле, чем из Кузбасса. Еще один фактор роста цен на уголь в РФ — подорожание перевозок угля в 2022 году, в первую очередь на дальние расстояния, из-за отмены льготного коэффициента 0,4 к тарифу.

В России цены на качественные марки угля формируются на базе нетбэка (котировка в порту в Китае за вычетом перевозки по железной дороге, погрузки на корабль и фрахта), говорит Сергей Гришунин из НРА. Для более дешевых марок ценообразование следует за мировыми ценовыми индексами, но отталкивается от существующей базы, в этой связи цены на дешевые марки угля во втором полугодии 2022 года снижались и подросли лишь в ноябре на фоне зимних закупок.

На рынке удобрений нет формального регулирования поставок в РФ и за рубеж, но российские химические компании называют внутренний рынок приоритетным. План закупок формируется вперед на год, а с прошлого года министерства определяют конкретный объем поставок на месяц от каждой компании. По оценке Минсельхоза, российским аграриям по итогам 2022 года было поставлено 5 млн тонн в действующем веществе (рост на 8,1%). Производители добровольно держат внутренние цены ниже рыночных (скидка достигает по разным видам удобрений 30%) и периодически замораживают цены, поскольку в противном случае власти угрожают ввести экспортные пошлины. В 2022 году ФАС разрешила провести поэтапную индексацию цен на удобрения, но рост цен перенесли на 2023 год.

Правительство с 1 декабря 2021 года ввело квоты на экспорт удобрений, чтобы не допустить их дефицита на внутреннем рынке. Общий объем квоты на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений составит более 12 млн тонн. Однако такой уровень квот не превышает средних значений экспорта за последние несколько лет, то есть фактически не ограничивает его. При этом по требованию аграриев в феврале 2022 года на три месяца вводился полный запрет на вывоз из России аммиачной селитры на фоне резкого роста цен на мировых рынках и опасений дефицита.

Сергей Гришунин напоминает, что вскоре начнутся торги углем на Санкт-Петербургской бирже, что должно помочь в формировании альтернативной площадки ценообразования на низкосортные марки углей. Потребность в более дорогих марках угля на Дальнем Востоке минимальна, поэтому вводить излишние ограничения для них было бы нецелесообразно, полагает он.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов