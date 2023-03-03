В Москве начали устанавливать знаки, запрещающие движение на электросамокатах

В Москве на Красной и Манежной площадях появились знаки, запрещающие движение на электросамокатах, сообщает «Москва 24». Это связано с вступлением в силу 1 марта новых правил дорожного движения (.pdf), согласно которым власти получают право запрещать движение средств индивидуальной мобильности, в том числе самокатов, в определенных зонах.

Согласно новым правилам, для электросамокатов, моноколес, сигвеев и других устройств с электродвигателями введен новый термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ). Оно будет считаться транспортным средством, но не «механическим». Независимо от мощности двигателя пользователи СИМов не будут больше считаться водителями мопедов.

В отношении СИМов вводятся, в частности, следующие правила: предельно разрешенная скорость — 25 км/ч; запрещено выезжать на автомагистрали; запрещено въезжать в зону действия нового знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»; пользователи СИМов должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода или велосипеда; при выезде из жилой зоны СИМы должны уступать дорогу другим участникам движения.

Подробнее о новых правилах ПДД — в публикации «Ъ» «Правила дождались движения».

Эрдни Кагалтынов