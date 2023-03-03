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Коммерсантъ FM
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«Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и Подмосковье из-за переустановки внутреннего софта

В магазинах сети «Вкусвилл» в Москве и Подмосковье сняли с продажи алкогольные напитки, сообщили «Ъ» представители ритейлера. Мера вызвана техническими причинами.

«По техническим причинам временно убираем алкогольную продукцию в Москве и Московской области. Это связано с переустановкой программного обеспечения. Сам процесс займет не больше 20 дней»,— указали в компании.

Выручка ритейлера «Вкусвилл» по итогам 2022 года составила 204,8 млрд руб., что превысило показатель 2021-го на 26%. Тем не менее сеть, как и другие участники рынка, вынуждена искать альтернативы привычному зарубежному техническому оборудованию.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Набрали плит по объявлению».

Григорий Лейба

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