Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«ВкусВилл» нарастил выручку на 26%, до 204,8 млрд руб.

Выручка ритейлера «ВкусВилл» по итогам 2022 года составила 204,8 млрд руб., на 26% больше, чем годом ранее. Выручка от онлайн-продаж выросла на 77%, до 79 млрд руб. Ее доля достигла 39% против 27% в 2021 году.

Число доставленных товаров выросло в два раза, до 70 млн. «ВкусВилл» отмечает популярность платной экспресс-доставки, доля которой составляет около 10%. «Мы развиваемся на свои деньги, доставка у нас прибыльна, что позволяет дальше расти, открывать новые магазины и улучшать сервис»,— говорится в комментарии управляющей единой концепцией «ВкусВилла» Алены Несифоровой (цитата по «РИА Новости»).

В 2022 году было открыто больше 100 магазинов — в Оренбурге, Мурманске, Архангельске, Челябинске, Адлере, Ижевске, Муроме, Кингисеппе, Пятигорске и Старом Осколе. Всего у компании теперь больше 1300 магазинов и 120 дарксторов в 70 городах. Рост офлайн-продаж в регионах составил 18%, онлайн-продаж — 86%.

По прогнозам Infoline, в 2023 году в Московском регионе произойдет заметное снижение темпов роста доставки продуктов из-за насыщения рынка и оттока части активных пользователей. В Москве и области рост оборота сервисов доставки продуктов в 2023 году может снизиться до 40% с более чем 50% по итогам этого года, а в целом по стране — до 44% с приблизительно 60%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курьеры снижают скорость».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...