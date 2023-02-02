«ВкусВилл» нарастил выручку на 26%, до 204,8 млрд руб.

Выручка ритейлера «ВкусВилл» по итогам 2022 года составила 204,8 млрд руб., на 26% больше, чем годом ранее. Выручка от онлайн-продаж выросла на 77%, до 79 млрд руб. Ее доля достигла 39% против 27% в 2021 году.

Число доставленных товаров выросло в два раза, до 70 млн. «ВкусВилл» отмечает популярность платной экспресс-доставки, доля которой составляет около 10%. «Мы развиваемся на свои деньги, доставка у нас прибыльна, что позволяет дальше расти, открывать новые магазины и улучшать сервис»,— говорится в комментарии управляющей единой концепцией «ВкусВилла» Алены Несифоровой (цитата по «РИА Новости»).

В 2022 году было открыто больше 100 магазинов — в Оренбурге, Мурманске, Архангельске, Челябинске, Адлере, Ижевске, Муроме, Кингисеппе, Пятигорске и Старом Осколе. Всего у компании теперь больше 1300 магазинов и 120 дарксторов в 70 городах. Рост офлайн-продаж в регионах составил 18%, онлайн-продаж — 86%.

По прогнозам Infoline, в 2023 году в Московском регионе произойдет заметное снижение темпов роста доставки продуктов из-за насыщения рынка и оттока части активных пользователей. В Москве и области рост оборота сервисов доставки продуктов в 2023 году может снизиться до 40% с более чем 50% по итогам этого года, а в целом по стране — до 44% с приблизительно 60%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курьеры снижают скорость».

Леонид Уварчев