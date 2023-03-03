Бывшего директора инженерной защиты Нижнего Новгорода осудили за мошенничество

Приокский райсуд признал бывшего руководителя муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода» Алексея Ежкова виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к четырем годам принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Алексея Ежкова задержали в 2021 году. Изначально его обвиняли в получении взятки (ст. 290 УК РФ) в виде услуги. Следствие считало, что подсудимый потребовал ее от учредителя ООО «КМК Система» в 2020 году за содействие в заключении муниципального контракта на аварийное укрепление склона после оползня на Похвалинском съезде и оплату выполненных работ. Предприятие предоставило Алексею Ежкову 20 грузовиков земли и щебня и экскаватор для работы на его личном участке. После этого гендиректор компании Олег Германов обратился в прокуратуру.

Суд счел недоказанным, что подсудимый мог повлиять на срок заключения муниципального контракта и своевременную оплату работ, поэтому переквалифицировал обвинение с получения взятки на мошенничество.

Алексей Ежков вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Подробнее о расследовании – в материале «Ъ-Приволжье» «Набережная сползла в уголовное дело».

Анастасия Еремина