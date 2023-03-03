Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего директора инженерной защиты Нижнего Новгорода осудили за мошенничество

Приокский райсуд признал бывшего руководителя муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода» Алексея Ежкова виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к четырем годам принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Алексея Ежкова задержали в 2021 году. Изначально его обвиняли в получении взятки (ст. 290 УК РФ) в виде услуги. Следствие считало, что подсудимый потребовал ее от учредителя ООО «КМК Система» в 2020 году за содействие в заключении муниципального контракта на аварийное укрепление склона после оползня на Похвалинском съезде и оплату выполненных работ. Предприятие предоставило Алексею Ежкову 20 грузовиков земли и щебня и экскаватор для работы на его личном участке. После этого гендиректор компании Олег Германов обратился в прокуратуру.

Суд счел недоказанным, что подсудимый мог повлиять на срок заключения муниципального контракта и своевременную оплату работ, поэтому переквалифицировал обвинение с получения взятки на мошенничество.

Алексей Ежков вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Подробнее о расследовании – в материале «Ъ-Приволжье» «Набережная сползла в уголовное дело».

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...