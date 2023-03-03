«Курская биофабрика» планирует утроить выпуск напитков

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности инвестиционного проекта федерального казенного предприятия «Курская биофабрика-фирма "Биок"» по расширению производства напитков, которое анонсировал во время визита на завод в декабре 2022 года губернатор Курской области Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, в течение 2023 года биофабрика планирует модернизировать существующую линию для розлива минеральной воды и напитков в стеклянную тару, а так провести техническое первооружение оборудования розлива и укупорки пластиковых бутылок. Это позволит начать выпуск воды и лимонадов в стеклянных бутылках, а в целом — увеличить выпуск напитков в три раза. Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако известно, что предприятие рассчитывает вложить в него в том числе средства льготного займа регионального фонда развития промышленности.

В курском облправительстве также сообщили, что биофабрика ведет переговоры «с несколькими предприятиями ликеро-водочной промышленности России по вопросам размещения контрактного производства бальзамов из своего сырья и под собственными брендами».

Ранее планировалось, что биофабрика в 2023-м может возобновить производство выпускавшегося до 2017 года бальзама «Стрелецкая степь», который считался наиболее известным курским алкогольным напитком и сувениром из региона. Во время одной из прямых линий с курянами Роман Старовойт заявлял, что «настало время возрождать утерянные бренды».

Однако в начале февраля торговый знак «Стрелецкой степи» выкупило с торгов обанкротившегося ликеро-водочного завода ООО «ПК Кристалл-Лефортово» курское ООО «Техноинжиниринг» Дениса Шилякова, занимающееся производством металлоконструкций. За сумму в 382 тыс. руб. компании достались и еще несколько брендов крепкого алкоголя.

По данным Kartoteka.ru, ФКП «Курская биофабрика-фирма "Биок"» зарегистрировано в Курске в 1994 году. Уставный капитал — 449,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Учредителями предприятия выступают Минсельхоз РФ и Росимущество. Врио директора — Сергей Шеметюк. Выручка в 2021 году составила 614,2 млн руб., чистая прибыль — 20,9 млн руб.

По данным облправительства, помимо выпуска препаратов для ветеринарного и медицинского применения, (например, мельдония) биофабрика выпускает и пищевую продукции. Это полуфабрикаты, безалкогольные напитки и товарные сиропы «на основе природных веществ, таких как эфирные масла, гликозиды, дубильные вещества, кумарины, витамины, аминокислоты». На сегодняшний день на предприятии производится 53 наименования пищевой продукции, в том числе 14 видов концентратов, по 11 видов сиропов, спиртовых настоев, спиртовых экстрактов и спиртосодержащей ароматики, шесть видов безалкогольных напитков. В 2022 году биофабрика отгрузила пищевой продукции на порядка 100 млн руб., что составило 14% от общего объема реализации. В розницу напитки биофабрики реализует, в частности, сеть «Вкусвилл».

Сергей Калашников

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