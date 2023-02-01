Курская компания выкупила шесть местных товарных знаков «Кристалла-Лефортово» для бальзамов и водки

Курское ООО «Техноинжиниринг» Дениса Шилякова, занимающееся производством металлоконструкций, выкупило с торгов шесть товарных знаков обанкротившегося ООО «ПК Кристалл-Лефортово» по начальной цене в 383,25 тыс. руб. Компания стала единственным участником торгов, следует из данных ЕФРСБ.

Речь идет о словесных и комбинированных товарных знаках «Стрелецкая степь», «Древний Курск», «Коренская», «Коренная», «Марьинская» и «Курские водки», выставленных на торги единым лотом. «Техноинжиниринг» стал единственным участником торгов.

Бальзам «Стрелецкая степь», наиболее известный курский алкогольный напиток, перестали выпускать в 2017 году. Во время одной из прямых линий с курянами губернатор Роман Старовойт заявил, что «настало время возрождать утерянные бренды».

В какую сумму оценивали имущество курской структуры «Кристалла-Лефортово» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин