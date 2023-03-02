Устойчивую работу в 2022 году отмечают 55,4% уральских компаний-участников ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). При этом ухудшение экономической ситуации фиксируют 12% компаний. В числе основных проблем отмечены рост цен поставщиков, недостаток квалифицированных кадров и международные экономические санкции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрос СОСПП был представлен в среду, 1 марта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Опрос СОСПП был представлен в среду, 1 марта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Опрос СОСПП был представлен в среду, 1 марта в Екатеринбурге. В нем приняли участие около 100 предприятий, на которых работают 12,5% экономически активного населения. Из него следует, что 55,4% предприятий Свердловской области отмечают, что работали в 2022 году стабильно, без положительной или отрицательной динамики. В 2021 году их насчитывалось 47,4%.

На 10,1% уменьшилось количество предприятий, чья экономическая ситуация улучшилась – с 34% до 23,9%, на 6,8% увеличилось количество компаний, отметивших ухудшение ситуации 5,2% до 12%.

Среди основных проблем, затруднивших развитие в 2022 году, компании выделили следующие:

рост цен поставщиков (54,2%),

недостаток квалифицированных кадров (52%),

международные экономические санкции (47,3%),

снижение внутреннего спроса на продукцию (33,1%),

рост тарифов (21,5%).

Первые две проблемы остаются актуальными с 2021 года. В 2022 году уже не указывались ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

«Для нас 2022 год — год ухудшения нашей деятельности. По нашим экономическим показателям мы отброшены в район 2009 года — в район мирового кризиса»,— прокомментировал ситуацию генеральный директор компании «Пумори-Инжиниринг Инвест» Владимир Ревзин.

Среди главных факторов, позволившим предприятиям развиваться в 2022 году, компании-респонденты отметили эффективную кадровую политику (46,2%), выход на новые рынки сбыта (39,1%), проведенную модернизацию оборудования (18,3%), снижение количества проверок со стороны надзорных и правоохранительных органов (16%), предоставленная господдержка (15,6%).

Показательно, что в 2021 году значение такого фактора, как эффективность кадровой политики, составляло 7,6%, а доля компаний, отметивших позитивное влияние выхода на новые рынки сбыта, возросла на 9,4% по сравнению с 2021 годом.

Прогноз стабильного развития и увеличения численности работников наиболее характерен для малых предприятий региона — 48,5% в структуре ответов данной группы респондентов. В 2021 году такой прогноз в большей степени давали крупные компании. Сейчас ни одно крупное предприятие не прогнозирует падение доходов или сокращение рабочих мест в 2023 году. Доля крупных предприятий в опросе 2022 года — 41%.

Надеются на стабильное развитие и планируют увеличение численности работников в 2023 году 46,7% компаний-респондентов. Еще 45,7% хотели бы сохранить текущее экономическое состояние и численность работников. При этом 4,3% прогнозируют падение доходов и сокращение рабочих мест. Этот показатель составлял 1% в 2021 году.

«Есть предприятия, которые выиграли от импортозамещения, потому что увеличился запрос на их продукцию. Рынок освободился, российским производителям стало проще»,— рассказал «Ъ-Урал» первый вице-президент СОСПП Александр Породнов. Он добавил, что в большей степени с проблемой импортозамещения столкнулись такие отрасли, как легкая промышленность и металлургия, так как им в значительном объеме поставляли комплектующие и оборудование иностранные компании.

Анастасия Таначева