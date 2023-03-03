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Коммерсантъ FM
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Госдеп отказался извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

США не считают нужным извиняться из-за состоявшегося разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Господа Блинкен и Лавров накануне коротко переговорили на полях встречи представителей стран G20 в Индии.

Во время брифинга у господина Прайса спросили, действительно ли встречу запросила американская сторона, о чем говорил российский МИД. Также журналисты поинтересовались, означает ли это какие-то изменения в подходе Вашингтона к отношениям с Москвой. «Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться»,— ответил представитель Госдепа (цитата по ТАСС).

Дипломаты встретились вчера, 2 марта. Их разговор продлился около 10 минут. По данным СМИ, Энтони Блинкен попросил Россию пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Сам госсекретарь заявил, что призвал российского министра «закончить войну» на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Куда единство Дели».

Лаура Кеффер

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