ВОЗ остановила расследование о происхождении COVID-19 из-за проблем со сбором данных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса из-за проблем со сбором данных в Китае, сообщила эпидемиолог в организации Мария ван Керкхове. По ее словам, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но «этот план изменился».

Госпожа ван Керкхове сказала журналу Nature, что «второй фазы (расследования.— "Ъ") не существует». «Политика во всем мире действительно препятствовала прогрессу в понимании происхождения (коронавируса.— "Ъ")»,— считает она.

Мария Ван Керкхове уточнила, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус продолжает напрямую взаимодействовать с китайскими чиновниками, чтобы «побудить Китай быть более открытым и делиться данными». Кроме того, сотрудники ВОЗ связались с китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, чтобы попытаться наладить сотрудничество. «Мы очень, очень хотим иметь возможность работать там с нашими коллегами»,— отметила она.

По данным издания, исследователи говорят, что прошло слишком много времени, чтобы собрать ряд данных, необходимых для точного определения источника происхождения вируса. Однако они разочарованы тем, что расследование «не продвигается вперед», потому что понимание того, как произошло первое заражение, важно для предотвращения будущих вспышек.

ВОЗ называла наиболее вероятной версией происхождения коронавируса его передачу от летучих мышей через промежуточное животное. В 2021 году США говорили о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19, но в итоге американское разведсообщество не пришло к единому выводу о появлении вируса.

Лаура Кеффер