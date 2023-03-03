Силуанов: более 5 трлн руб. налоговых доходов поступило в бюджет за два месяца

За январь-февраль в бюджет России поступило более 5 трлн руб. доходов от налогов, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Министр уточнил, что сейчас Казначейство «осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы». «Я думаю, те, кто прогнозировал нам большой дисбаланс, будут очень сильно расстраиваться»,— сказал он в интервью RT.

В январе из-за обрушения стоимости Urals дефицит российского бюджета составил около 1,8 трлн руб. (при плане в 2,9 трлн руб. на весь 2023 год), что заставило власти экстренно внести изменения в систему налогообложения нефтяной отрасли. С апреля правительство для расчета НДПИ ограничит дисконт Urals к Brent, также снизятся субсидии нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Предполагается, что меры принесут бюджету 600 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Бюджет сверяет планы».

Лаура Кеффер